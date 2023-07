Amadora celebra 44 anos com dez dias de programação cultural

Ana Moura, Ana Bacalhau e Dino d"Santiago vão atuar na festa com que a cidade da Amadora, no distrito de Lisboa, vai assinalar os seus 44 anos, em setembro, anunciou hoje a autarquia.

Entre 7 e 17 setembro, a cidade vai assinalar o seu aniversário com música, dança, exposições, desporto e uma festa do livro.

Em comunicado, o município da Amadora apresenta Dino d" Santiago como a figura de destaque do cartaz musical da "Amadora em Festa".

O músico português de origem cabo-verdiana vai atuar ao ar livre, no parque central, no dia 09 de setembro, às 21h30, antecedido por MC Papillon.

No dia 10, sobem ao palco Ana Bacalhau e Ana Moura e, em 15 de setembro, o artista luso-cabo-verdiano EU.CLIDES, vencedor do Prémio José Afonso 2022, dará um espetáculo no Cineteatro D. João V.

A música tradicional portuguesa marcará presença na 44.ª edição do Dia do Alentejo (dia 9), na 9.ª edição do Festival de Folclore (16) e no 37.º Festival de Bandas Filarmónicas (17), iniciativas incluídas nas festas da cidade.

O Desfile de Fanfarras de Bombeiros realiza-se no dia 10 de setembro e o Anfiteatro do Parque Central acolhe o 6.º Encontro de Concertinas no dia 16.

O espetáculo de dança "Romeu & Julieta", do Quorum Ballet, poderá ser apreciado em 7 de setembro, no Espaço Fernando Relvas.

A exposição "Bual, a íntima partícula de um poeta" será inaugurada em 07 de setembro, na Galeria Municipal Artur Bual, e a Casa Roque acolherá a mostra "As mulheres da minha vida: Roque Gameiro no Feminino" a partir do dia 14.

De 5 a 16 de setembro, o projeto "Conversas na Rua" marcará a paisagem urbana da Amadora com trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros.

De 8 a 10 de setembro realizar-se-á a 8.ª edição da Festa do Livro, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, com várias atividades associadas (debates, "workshops" e um jantar literário).

O município dá também espaço ao desporto, no dia 9 e 10 com o Torneio de Ténis Cidade da Amadora, o 33.º Passeio de Cicloturismo, no dia 10, o VitalSport Decathlon, dias 16 e 17 e o Laser Run Portugal Tour Amadora, no dia 17.

Durante todo o mês de setembro, o programa Amadora Ativa disponibilizará diversas atividades físicas abertas à comunidade em jardins e espaços públicos da cidade.

No dia 11 de setembro, data do aniversário da cidade, haverá hastear da bandeira e sessão solene no exterior dos Paços do Concelho.