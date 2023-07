Museu da Marioneta mostra tesouros "escondidos"

A abrir a mostra - cuja cenografia é da autoria do artista plástico António Viana - está um Teatro de Sombras criado por Heiner Knappe (1929), realizado na década de 1970 na Alemanha de Leste e apresentado em 1980, constituído por um cenário em madeira representando uma cidade e por setenta peças, entre marionetas e adereços, em madeira recortada com aplicações de acetato.

Intitulada "A Outra vida das Marionetas - Coleções das Reservas do Museu", a nova exposição temporária foi montada na antiga igreja de Nossa Senhora da Nazareth, atualmente sala de espetáculos e de exposições temporárias do museu fundado em 2001 no Convento das Bernardas, tutelado pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa (EGEAC).

É a primeira vez que o Museu da Marioneta apresenta uma exposição com peças das reservas do seu acervo, com cerca de 5.000 exemplares, e as escolhidas - incluindo três teatros portáteis e um teatro de sombras - são originárias da Europa, África e Ásia, realizadas entre finais dos séculos XIX e XX.

"As marionetas não são objetos inertes. Foram criadas para entrar em ação e contar histórias, portanto a sua musealização é muito complexa", observou a diretora do museu, Ana Paula Rebelo Correia, durante uma visita para jornalistas à nova mostra, antes da abertura.

Vistas habitualmente apenas pelos conservadores do museu, que as cuidam e recuperam, estas são algumas das marionetas, na sua maioria nunca expostas, de um acervo acumulado ao longo de duas décadas, e que poderão ser conhecidas pelo público até 29 de outubro.

Mais de uma centena de exemplares da arte milenar das marionetas, movidas a fios, varas ou luvas, saíram das reservas do Museu da Marioneta, em Lisboa, para contar as histórias da sua cultura numa exposição que abre na sexta-feira.

Michael Meschke nasceu em 1931, na Alemanha. Em 1939, para fugir à guerra, os pais emigraram para a Suécia, onde fez a sua formação artística.

Em 1958, fundou a Companhia Marionetteatern em Estocolmo, que dirigiu durante 40 anos, tornando-se uma referência internacional. Em 1973 fundou o Museu Internacional da Marioneta de Estocolmo.

"Quando fez o contacto para a doação, Michael Meschke referiu-se sempre às marionetas como "os meus filhos"", disse a diretora.

Perto deste conjunto está outro doado pela família de Henrique Delgado (1938-1971), "um caso ímpar no estudo da marioneta em Portugal", segundo Ana Paula Rebelo Correia, recordando que, ao longo da curta vida, o marionetista desenvolveu um aprofundado trabalho de investigação que se mantém uma referência para o conhecimento do teatro de marionetas a nível nacional.

"Foi também criador de marionetas, sobretudo de luva, e deu um contributo fundamental para que outros países conhecessem o trabalho dos marionetistas portugueses, através da investigação e de contactos internacionais", salientou a responsável, questionada pela Lusa.

Nos anos de 1960, Henrique Delgado foi um dos fundadores do Robertoscope, companhia criada com Henrique Trindade e que fazia parte da Casa do Pessoal da Companhia das Águas onde era funcionário, tendo mais tarde fundado e dirigido o Teatro Lilipute, com marionetas que ele próprio concebeu e construiu, onde atuaram as peças agora expostas.

Ao longo do percurso da mostra, surgem conjuntos provenientes de outros países da Europa, como República Checa, Áustria e Itália, e também de outros continentes, de países como a Índia e a China, com tradição milenar desta arte.

Saídas das caixas, das gavetas e dos armários das reservas, entram novamente em cena, para a exposição, algumas peças originais - como um teatro portátil feito a partir de uma cadeira - ou outras com histórias mais sinistras, como o conjunto de peças criadas por soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial, no âmbito de um curso de marionetas que decorreu nas casernas onde se encontravam e no couraçado Prinz Eugen.

"A utilização do teatro de marionetas como meio de propaganda nazi tornou-se recorrente, em paralelo com a rádio ou o cinema, a partir de 1938, quando foi fundado o Instituto do Reich para o Teatro de Marionetas", explicou a diretora do museu.

Devido ao baixo custo das produções e da possibilidade de itinerância, a fácil relação com todos os públicos e o uso do humor e de narrativas populares conhecidas para incutir a ideologia pretendida, o teatro de marionetas teve grande expansão na frente de guerra alemã.

Ao longo dos séculos, as marionetas - eruditas ou populares - foram para muitas pessoas a única forma de contacto com o teatro, contando histórias do quotidiano ou do divino, fazendo crítica social, política e religiosa.

Embora a tradição tenha decaído depois do advento da rádio, do cinema e da televisão, a vida destas peças está a ser recuperada pelo crescimento do turismo em todo o mundo, segundo a diretora do Museu da Marioneta.