Morreu a cantora Sinead O’Connor, avançou esta quarta-feira o jornal Irish Times.

A artista irlandesa, que saltou para a fama mundial com o tema "Nothing Compares 2 U", tinha 56 anos.

O tema chegou a número da tabela Billboard, em 1990.

Até ao momento, não são conhecidos mais detalhes sobre a morte de Sinead O’Connor.

Os últimos anos da vida da cantora ficaram marcados por problemas de saúde mental.

No ano passado, Sinead O’Connor tinha chorado a morte de um dos quatros filhos: Shane, de 17 anos.

A cantora nasceu em Dublin, em 1956, e tornou-se num dos rostos mais conhecidos da música pop irlandesa e mundial na década de 90 do século passado.

Conhecida pela sua voz doce, espírito rebelde e pelo visual de cabeça rapada, a carreira de Sinead O’Connor arrancou em 1987, com o álbum "Lion and the cobra", dedicado à mãe, que falecera pouco antes.

Foi ao segundo disco e com o tema "Nothing Compares 2 U", um original de Prince, que a artista saltou para a ribalta mundial.

Sinead O’Connor lançou dez discos de estúdio e uma das últimas aparições públicas aconteceu no início deste ano, nos prémios da música irlandesa.



[em atualização]