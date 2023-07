Kevin Spacey ilibado de todas as acusações de abuso sexual

O ator norte-americano Kevin Spacey foi esta quarta-feira absolvido de nove crimes sexuais contra quatro homens, num julgamento realizado em Londres.

O vencedor de um Óscar, de 64 anos, foi considerado inocente nas nove acusações, incluindo abuso sexual, atividade sexual sem o consentimento da pessoa e provocar o envolvimento em atividade sexual com penetração.

De lágrimas nos olhos após 12 horas de julgamento, Spacey disse um "obrigado" ao júri, antes de limpar as lágrimas e apertar as mãos aos seus advogados.

O caso envolvia situações entre março de 2005 e abril de 2013, algumas das queixas vindas da zona de Lambeth, em Londres, onde se situa o teatro Old Vic, do qual foi diretor artístico entre 2004 e 2015. Um dos queixosos referiu que o ator havia realizado sexo oral enquanto esteve estava inconsciente no seu apartamento.

Defendendo-se, Spacey referiu que o caso "era fraco" e que os incidentes que ocorreram foram consensuais, confessando-se "promíscuo e com queda para encontros sexuais casuais e indiscriminados".

Em outubro do ano passado, Kevin Spacey havia sido ilibado de outra queixa de abuso sexual, o ator Anthony Rapp, que o acusava de ter feito uma abordagem sexual em 1986, quando tinha apenas 14 anos.