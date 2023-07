Djaimilia Pereira de Almeida e Rita Nabeiro entram na direção da Fundação CCB

A escritora Djaimilia Pereira de Almeida e a gestora Rita Nabeiro passaram a integrar o conselho diretivo da Fundação Centro Cultural de Belém, ocupando os lugares deixados vagos por Celeste Hagatong e Pedro Mexia.

A autora de "A Visão das Plantas" e a diretora Geral da Adega Mayor e administradora do Grupo Nabeiro - Delta Cafés foram indicadas para vogais pelo Ministério da Cultura, que decidiu ainda pela continuidade de Maria Emília Brederode dos Santos, do arquiteto João Paulo Feio Ribeiro Mateus e do engenheiro e professor emérito do Instituto Superior Técnico, Maranha das Neves.

Em representação do Ministério das Finanças, mantem-se em funções Jorge Manuel de Azevedo Henriques dos Santos.

A indicação do Governo, feita por despacho publicado esta terça-feira em Diário da República, é válida por um período de três anos.

O conselho diretivo da Fundação Centro Cultural de Belém "é composto por sete membros, o presidente da Fundação por inerência, cinco vogais designados pelo membro do Governo responsável pela área da Cultura e um vogal designado pelo membro do Governo responsável pela área das Finanças".

O despacho produz efeitos a 1 de maio de 2023.