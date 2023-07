STOP. Músicos reuném-se em frente à Câmara do Porto

Já sabem que podem regressar, mas a manifestação mantém-se: músicos e lojistas do centro comercial Stop concentram-se em frente à Câmara Municipal do Porto esta segunda-feira, às 15h00.



Esta concentração decorre em dia de reunião do executivo municipal e serve, diz a organização, para demonstrar a importância deste "polo cultural", que viu mais de cem lojas encerradas na semana passada.

O protesto depois segue, por volta das 19h30, em direção ao centro comercial - espaço onde há mais de 20 anos diversas frações são usadas como salas de ensaio e estúdios.

A manifestação visava inicialmente reivindicar a "abertura imediata" dos 105 espaços selados pela Polícia Municipal "por falta de licenças de utilização para funcionamento", mas o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, admitiu na sexta-feira que o espaço poderia reabrir desde que cumpridas medidas de segurança.

Para voltar funcionar, o Stop terá de ter em permanência um carro de bombeiros, com cinco operacionais, mas não mais do que 12 horas. A autarquia disponibiliza-se a investir em meios de segurança (mangueiras e agulhetas) e dar formação aos utilizadores do espaço para que, em caso de incêndio, saibam como agir, adiantou, em conferência de imprensa, Rui Moreira.

Foi marcada também para hoje uma concentração em Lisboa, a partir das 15h00, junto ao Teatro Nacional D. Maria II, divulgada na página da Manifestação em Defesa do Stop na rede social Instagram.