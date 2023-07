Rock in Rio Febras abre portas a quatro mil festivaleiros a partir das 15h00

O festival Rock in Rio Febras, em Briteiros São Salvador, no concelho de Guimarães, espera para este sábado cerca de quatro mil festivaleiros, um evento preparado por 80 voluntários e que "respira rock, solidariedade e alegria".

A organização do pequeno festival de música, que atingiu dimensão nacional após o Rock in Rio Lisboa notificar o Rock in Rio Febras para mudar de nome, alegando uso indevido da marca e concorrência desleal, diz estar tudo pronto para receber os milhares de visitantes.

Perante a enorme procura, desencadeada pela polémica com o Rock in Rio Lisboa, a organização conseguiu duplicar a dimensão do espaço mas, mesmo assim, houve a necessidade de limitar as entradas grátis a cerca de quatro mil pessoas, por razões de segurança.