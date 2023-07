Músicos podem voltar ao Centro Comercial Stop

As lojas do Centro Comercial Stop, no Porto, vão reabrir temporariamente e os músicos vão poder regressar às salas de ensaio, avançou esta sexta-feira o autarca Rui Moreira.

O Centro Comercial Stop vai estar aberto entre as 20h30 e as 22h30, com presença permanente de bombeiros para garantir a segurança do espaço.

"Terá que ter lá um carro de bombeiros permanente durante o período de utilizado do espaço, com a presença de cinco bombeiros", declarou Rui Moreira.

A autarquia vai investir em meios de segurança, como mangueiras e agulhetas que não existem atualmente no Centro Comercial Stop.