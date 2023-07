Morreu Tony Bennett, cantor e compositor norte-americano

Morreu esta sexta-feira o cantor e compositor norte-americano Tony Bennett.

A notícia foi confirmada pela assessora do lendário músico, Sylvia Weiner, à Associated Press, que avançou que Bennet morreu em Nova Iorque, cidade onde nasceu.

Tinha 96 anos e faleceu duas semanas antes do seu aniversário. As causas da sua morte não foram divulgadas. Bennett sofria de doença de Alzheimer desde 2016.

Mais conhecido pelo hit de 1962 "I Left My Heart in San Francisco", Bennett foi influenciado por artistas como Al Jolson, Bing Crosby e, mais tarde, Frank Sinatra, bem como cantoras como Billie Holiday e Judy Garland.



Após conquistar o seu primeiro sucesso pop no início dos anos 1950, a sua carreira teve um novo impulso nos anos 1990, ano em que se tornou popular também entre o público mais jovem após uma aparição no MTV Unplugged.

A colaboração com Lady Gaga, "Tony Bennett & Lady Gaga: Cheek to Cheek", em 2014, voltou a catapultá-lo ao 1.º lugar nos tops da Billboard pela primeira vez desde a viragem do século. Com 88 anos à data, Bennett quebrou o próprio recorde como o artista vivo mais velho a alcançar esta posição.



O último dos grandes cantores de salão de meados do século XX, Bennett costumava dizer que a sua ambição ao longo da vida era criar "um catálogo de sucessos em vez de discos de sucesso".

Lançou mais de 70 álbuns, que lhe valeram 19 Grammys, 17 dos quais depois de completar 60 anos.

