Conheça a moeda e os selos comemorativos da JMJ

A moeda e os selos comemorativos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023) foram apresentados esta quarta-feira, em Lisboa.

Uma cruz rodeada de jovens, todos envolvidos por duas mãos. É a imagem na moeda comemorativa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza entre 1 e 6 de agosto.

Tem um valor facial de 2 euros e foi apresentada esta quarta-feira. O escultor João Duarte explicou à Renascença a simbologia utilizada.

“Optei pela cruz porque é um símbolo mais abrangente e a minha moeda tem haver com a multietnicidade dos povos e tem haver com a paz no mundo, tem haver com a união das pessoas todas, não só católicos, mas também de outras religiões que eu acho que é muito importante. Por isso é que a minha moeda tem uma parte lisa que é dourada e depois tem uma parte texturada que simbolizam os vários povos”, sublinha.

O escultor João Duarte diz, ainda, que o Papa Francisco está representado através das duas mãos.

“Uma mão mais brilhante e outra mão menos brilhante, mais escura, com textura, para simbolizar a comunhão. Comungar com todos os jovens e com todas as pessoas, para que haja paz no mundo e haja de certa maneira um equilíbrio a nível pessoal, com as pessoas a colaborarem umas com as outras, vários países, várias religiões, que é no fundo o que ele pretende”, indica.

Esta moeda comemorativa tem três acabamentos diferentes. Foram emitidos 7.500 exemplares BNC (brilhante não circulada), que podem ser adquiridos por 18 euros; há 7.500 moedas proof (prova numismática) disponíveis por 10 euros e um milhão de exemplares correntes, com o valor de 2 euros.