Barbie vs Oppenheimer. As estreias da semana que não dividem espectadores

São talvez os dois filmes mais aguardados do ano pelo público e mesmo ainda antes de serem tornadas públicas, as longas-metragens já ocupam as posições cimeiras na lista dos mais populares do IMBD. Têm data marcada para o mesmo dia: filme da Barbie e Oppenheimer estreiam amanhã, 20 de julho, em Portugal, e, à semelhança de outros países, prometem ser sucessos de bilheteira.

Segundo a Forbes, o filme da Barbie deve faturar até 110 milhões de dólares nas bilheteiras norte-americanas, enquanto se estima que Oppenheimer chegue aos 50 milhões de dólares arrecadados até domingo. A produtora do filme da Barbie Warner Bros faz previsões mais cautelosas, a apontar receitas na ordem dos 75 milhões de dólares no filme de Greta Gerwig, entre esta sexta-feira e domingo.

De acordo com a Variety, a maior cadeia de cinemas norte-americana, AMC Theatres, adiantou que mais de 40 mil pessoas já compraram bilhete para a dupla de estreias que está a ser conhecida como “Barbenheimer”. Cerca de metade desses bilhetes foram adquiridos na semana passada.

As gravações do filme da Barbie arrancaram em março de 2022, e, desde então, despertaram a atenção do público por todo o mundo. Mais de um ano depois, o filme tem estreia mundial agendada para 20 de julho e conta a história da passagem da famosa boneca para o mundo real. Na longa-metragem, Barbie depara-se com uma crise existencial que a faz questionar a sua existência e todo o sentido da vida no mundo cor-de-rosa.

O elenco do filme conta com Margot Robbie no papel principal e Ryan Gosling no papel de Ken, uma escolha que, quando foi revelada, motivou alguma polémica. O filme conta ainda com algumas participações especiais, como Barbara Segal, filha da criadora da boneca Barbie, Ruth Handler.

O filme da Barbie foi escrito e realizado por Greta Gerwig, produtora de outros sucessos como “Mulherzinhas” e “Marriage Story”, em conjunto com o marido Noah Baumbach. Várias marcas internacionais (como a Burger King e a Primark) já se associaram ao sucesso mesmo antes da estreia e lançaram campanhas de marketing associadas ao filme.

Do outro lado da barricada que opõe a Warner Bros e a Universal Pictures estreia Oppenheimer, um filme biográfico de três horas sobre a criação da primeira bomba atómica.



Escrito e realizado por Christopher Nolan, o filme é baseado no livro vencedor do prémio Pulitzer “American Prometheus: o triunfo e tragédia de J. Robert Oppenheimer”, de Kai Bird e Martin J. Sherwin (entretanto já falecido).

O filme é protagonizado por Cillian Murphy, conhecido entre outros trabalhos pela sua participação na famosa série “Peaky Blinders”. No filme, interpreta o papel do cientista responsável pelo projeto da bomba atómica.

No elenco constam também nomes como Emily Blunt, Matt Damon e Robert Downey Jr.

Florence Pugh interpreta a psiquiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta o físico teórico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta o pioneiro cientista nuclear americano Ernest Lawrence. Rami Malek também tem um papel de destaque na obra de Christopher Nolan.