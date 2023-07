Tubarão fotografado ao largo de Viana do Castelo

Um tubarão-frade, o segundo maior do mundo, foi recentemente fotografado ao largo de Viana do Castelo, na zona do parque eólico offshore. A informação foi dada, este domingo, pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) através da sua página de Facebook.

De acordo com a DGRM o tubarão-frade é o segundo maior do mundo, logo a seguir ao tubarão-baleia, podendo atingir perto de 10 metros de comprimento. Apesar do tamanho, a DGRM garante que o animal “não é perigoso, alimentando-se de krill, plâncton e ovas de peixe”, o organismo explica ainda que ao abrir “a sua enorme boca”, o animal “aspira a água e retém o alimento, podendo filtrar mais de duas mil toneladas de água por hora".

Ainda de acordo a mesma entidade marítima é frequente estes animais serem avistados na orla atlântica nacional. “Normalmente são avistados onde a água é mais rica em alimento e não mostram receio em se aproximar de pessoas ou embarcações”

Apesar do tamanho e da dificuldade de locomoção, sendo caracterizado pela “lentidão” são vistos, por vezes, “a dar saltos fora de água como os golfinhos.”