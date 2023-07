Mosteiro do Lorvão em Penacova ganha centro interpretativo

O Centro Interpretativo do Mosteiro do Lorvão, em Penacova, abre portas na segunda-feira, após um processo longo e moroso, para ajudar a contar a história daquele monumento milenar.

O Centro Interpretativo do Mosteiro do Lorvão é inaugurado na segunda-feira, após ter sido concluído o projeto de musealização do sobreclaustro daquele monumento, que conta a história do espaço, as suas diferentes ocupações e que expõe vários dos artefactos que por lá se guardavam, nem sempre nas melhores condições.

"Esta era uma aspiração de décadas, das pessoas relacionadas com o Lorvão, que viam o espólio degradar-se ano após ano, em salas sem condições. Com este projeto de musealização, também restaurámos quatro dezenas de peças. Agora, revelamos este tesouro do Lorvão, que estava um pouco esquecido", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra, que assumiu o cargo em 2021.

As obras de requalificação dos claustros do Mosteiro do Lorvão com o objetivo de criar ali um museu terminaram em 2014, após um investimento do Estado de mais de 1,5 milhões de euros, com projeto de arquitetura assinado por João Mendes Ribeiro.

No entanto, a musealização acabou por não avançar.

"Entre 2015 e agora, não aconteceu nada. As paredes começaram a degradar-se e houve infiltrações. Foi celebrado um protocolo com a Direção Regional da Cultura do Centro para passar o espaço para a tutela municipal, a Câmara tratou do projeto, mas quando o nosso executivo entrou em funções encontrou o projeto bloqueado", contou Álvaro Coimbra.

O seu executivo conseguiu resolver um conflito que se mantinha e assegurou financiamento de fundos comunitários na ordem de 650 mil euros para, finalmente, avançar com a criação do centro interpretativo.

No sobreclaustro do Mosteiro do Lorvão é agora contada a história daquele monumento milenar cuja origem se estima ser do século VI e que foi ocupado por monges beneditinos, antes de se converter, no século XIII, num mosteiro feminino.