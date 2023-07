​Morreu a cantora e atriz Jane Birkin

A cantora e atriz Jane Birkin morreu aos 76 anos. De acordo com vários órgãos da imprensa francesa, a estrela anglo-francesa foi encontrada morta em sua casa pelo seu cuidador.



Nascida em Londres, Birkin começou sua carreira como atriz e ao lado de Serge Gainsbourg com quem, em 1969, participou na comédia "Slogan" e gravou o tema "Je t'aime... moi non plus".

Em 1981, Birkin terá viajado casualmente num voo ao lado do presidente-executivo da Hermès, Jean-Louis Dumas, tendo a conversa então mantida dado origem à afamada "bolsa Birkin", lançada em 1984.