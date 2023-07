Ucranianos constroem mural em Famalicão

A iniciativa está inserida no projeto “Ser Ucrânia – Serviço Especial aos Refugiados”, financiado pelo Programa Nacional do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020 da União Europeia.

O mural fica junto à entrada da Casa das Artes e foi desenvolvida no âmbito do “ARTE’ID/Ucrânia”, promovido pelo município em parceria com A Casa ao Lado.

De acordo com a autarquia, para além do mural, está prevista a dinamização de uma sessão de cinema “Especial Ucrânia”, a 2 de setembro, na Casa de Camilo (Seide S. Miguel), inserida no âmbito do Cinema Paraíso; a montagem de uma exposição do trabalho fotográfico realizado ao longo do “ARTE’ID/Ucrânia”, que estará patente de 23 a 30 de setembro no Parque da Devesa; e a realização de um espetáculo comunitário orientado pela Ondamarela, com estreia marcada para o dia 16 de dezembro, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

Refira-se que para a execução das iniciativas previstas, a autarquia conta com a colaboração de parceiros como o IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), A Casa ao Lado, Associação de Integração Multicultural (AIM), Ondamarela e Cineclube de Joane.