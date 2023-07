"Juntos temos 160 anos". Museu de Marinha lança campanha de entradas gratuitas

O Museu de Marinha vai garantir entrada gratuita a conjuntos de pessoas que totalizem 160 ano, uma oferta que vai vigorar de 15 a 23 de julho para assinalar o 160.º aniversário do Museu.

Imagine um neto de 20 anos que leva os avós octogenários ao Museu de Marinha. Se a visita acontecer entre este e o próximo fim de semana, todos terão direito a entrada gratuita.

É a campanha “Juntos temos 160 anos”, para assinalar os 160 anos do Museu de Marinha, situado em Belém, Lisboa, como anunciado pela Marinha no seu site.

De acordo com o comunicado, a Marinha irá “permitir que várias gerações celebrem e visitem ou revisitem” o espaço, um dos mais visitados de Portugal.

A nota dá outro exemplo: “Um neto de 12 anos acompanhado de dois amigos de 12 anos, de uma avó de 64 anos, acompanhada por uma amiga de 60 anos e a sua neta de 18 anos totalizam 178 anos e têm por isso entrada gratuita de 15 a 23 de julho”.

Esta iniciativa é a segunda do género nas instituições culturais da Marinha. Durante o mês de março, os visitantes do Aquário Vasco da Gama que tivessem no primeiro nome a palavra “mar”, por exemplo Marcelo, Maria ou Marina, tinham direito a entrar sem pagar bilhete.