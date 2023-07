Festival Marés Vivas recebe mais de 30 artistas nacionais e internacionais

O Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, recebe de sexta-feira a domingo mais de 30 artistas nacionais e internacionais com destaque para os Da Weasel, num dia já com lotação esgotada, adiantou a organização à Lusa.

Segundo o diretor da PEV Entertainment, promotora do Marés Vivas, o primeiro dos três dias está já esgotado, estando os restantes dois "muito perto" de também esgotar.

A lotação diária do recinto, antigo parque de campismo da Madalena, ronda as 40 mil pessoas, frisou o diretor do festival, Jorge Lopes.

O facto de o primeiro dia, já esgotado, ser dedicado apenas à música portuguesa no palco principal, é também destacado por Jorge Lopes.

De acordo com o diretor do Marés Vivas, este alinhamento, que envolve Da Weasel, Jorge Palma, Slow J e os Quatro e Meia, foi propositado, na definição da programação do festival.

De entre os artistas, Jorge Lopes destacou a atuação dos portugueses Da Weasel, dado este ser o segundo concerto desde que a banda regressou ao ativo depois de ter anunciado o seu fim em 2010.

"A expectativa é grande", sublinhou, realçando a importância de dar palco aos artistas portugueses.

Além de Da Weasel, Dama e Jorge Palma, o Meo Marés Vivas conta com a atuação de mais de 30 artistas, divididos por cinco palcos, ao longo de três dias, entre os quais The Script, Black Eyed Peas, J Balvin, Pablo Alborán e Xavier Rudd.