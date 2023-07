Milan Kundera, um escritor muito lido pelos portugueses e procurado pelos jovens

É sempre um dia terrível para um editor quando vê um dos seus escritores partir. E o dia de Cecília Andrade, editora da Dom Quixote em Portugal não foi diferente hoje ao receber a notícia da morte do escritor Milan Kundera, um dos autores mais vendidos do seu catálogo.

Em entrevista à Renascença, a editora lembra Milan Kundera como um autor “muitíssimo lido” pelos leitores portugueses. “Creio que ‘A Insustentável Leveza do Ser’ estará perto das quarenta edições. Todos os livros têm muitas edições”, refere a editora.

Segundo Cecília Andrade, Kundera tem o seu publico fiel desde há muitos anos, mas é também lido pelos mais novos. “Há muitos jovens a procurar a obra do Kundera e a procurarem ‘A Insustentável Leveza do Ser’ que é seguramente o melhor começo para a obra do autor”, indica a editora.

A morte de Milan Kundera que aconteceu em Paris, onde residia, surge um dia depois de chegar às livrarias portuguesas um novo livro seu traduzido. Trata-se de “Um Ocidente Sequestrado” que reúne dois textos que o escritor escreveu nas décadas de 1960 e 1980

“Embora afastados no tempo são textos de uma atualidade imensa”, explica Cecília Andrade que acrescenta que são escritos que levam o leitor a “refletir sobre a Europa, sobre a Europa que queremos construir, qual é a identidade cultural da Europa e quais são as ameaças que pairam sobre ela”.

O autor que emigrou para França em 1975, depois de criticar a invasão soviética da Checoslováquia e de ter sido discriminado por isso escreve em “Um Ocidente Sequestrado” também sobre “a liberdade e a autonomia dos criadores artísticos”.

De acordo com a leitura atenta da sua editora, este livro mais recente que saiu há dois anos em França e que estava por publicar em Portugal é também um hino “contra a cultura de propaganda, a censura, os totalitarismos dos regimes imperiais”.

Cecília Andrade sublinha por isso a atualidade da leitura deste “Um Ocidente Sequestrado”. “Estas batalhas contra as quais ele refletia estão muito presentes ainda com a invasão da Ucrânia pela Rússia”, afirma a editora.

Reflexão é de resto uma palavra que Cecília Andrade associa à obra de Milan Kundera. “É precisamente a forma como ele conta uma certa Europa que o torna um grande escritor, porque no fundo ele passou toda a vida a lutar contra os totalitarismos de que foi vítima e a denunciá-los com histórias obrigando-nos a refletor”, conclui a editora da Dom Quixote em entrevista à Renascença.

Milan Kundera que nasceu em 1929, em Brno, na atual República Checa tinha nacionalidade francesa desde 1981.

A sua obra inclui além de romance, também ensaio e poesia. Embora nunca tenha ganho o Prémio Nobel, o seu nome foi várias vezes referido como possível premiado. Entre os seus títulos estão obras como “A Imortalidade”, “A Valsa do Adeus”, “O Livro do Riso e do Esquecimento” ou “A Lentidão”.

Entre outros, Milan Kundera recebeu os Prémios Médicis, Mondello, Common Wealth, Jerusalém e o Prémio Independent de Literatura Estrangeira.