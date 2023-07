França reage à morte de Kundera, "uma das maiores vozes da literatura mundial"

A ministra da Cultura de França considerou esta quarta-feira o escritor Milan Kundera como "uma das maiores vozes da literatura mundial", que morreu na terça-feira, aos 94 anos em Paris, onde vivia há muito.

"Uma tristeza imensa. Milan Kundera escolheu a França para nunca deixar de ser livre. Através das suas páginas, ajudou-nos a descobrir quem somos, a encontrar um caminho através do absurdo do mundo. Com ele, morre uma das maiores vozes da literatura europeia", reagiu a ministra da Cultura francesa, Rima Abdul Malak, no Twitter.