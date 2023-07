Detido suspeito de destruir instalação "Vénus dos Trapos" de Pistoletto

Um sem-abrigo de 32 anos foi preso esta quarta-feira em Nápoles, no sul de Itália, acusado de ser o autor do incêndio que destruiu a instalação contemporânea do artista italiano Michelangelo Pistoletto, colocada em 28 de junho naquela cidade.

O homem foi localizado num refeitório comunitário depois de a polícia italiana verificar as imagens do sistema de videovigilância da cidade.

A obra "La Venere degli Stracci" (A Vénus dos trapos), colocada na central Plaza del Municipio, é composta por uma estátua representando Vénus ao lado de uma enorme montanha de trapos, um dos ícones de Pistoletto, que foi totalmente destruída no incêndio, que se concluiu imediatamente ter sido intencional e da responsabilidade do sem abrigo.