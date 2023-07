Café Joyeux abre portas em Cascais. “Queremos desbloquear preconceitos”

O café Joyeux promove a inclusão de jovens portadores de trissomia 21 ou perturbações do espectro do autismo. O conceito, nascido em França, chegou a Portugal em 2021. O primeiro espaço abriu em S. Bento, na Calçada da Estrela.

O segundo começou a funcionar, já em 2022, num edifício de uma empresa de seguros, também em Lisboa. Esta terça-feira será inaugurado o terceiro café, em Cascais (Travessa de Santa Catarina, junto à baía), na presença de Yann e Lydwine Bucaille, fundadores do Café Joyeux.

Em entrevista à Renascença, a CEO da Joyeux Portugal revela que até final do ano abrirá mais um café, e que no total serão 30 os jovens contratados para receberem formação como cozinheiros, empregados de mesa, de balcão ou baristas.

Filipa Pinto Coelho, que é também presidente da Associação VilacomVida, fala ainda desta missão que a move e que levou a que este ano já tivesse sido distinguida com o prémio ‘Mulher Inspiradora 2022’, na categoria ‘Solidariedade’.

Como é que se sente nesta altura em que estão prestes a abrir mais um café inclusivo e solidário?

Estamos há um ano e meio à espera deste momento. Não estamos em nós de felizes por saber que, acima de tudo, este modelo está a dar provas de que resulta, funciona, que transforma. As pessoas que contratamos estão felizes e conseguem realizar o seu caminho de autonomia.

Não estaríamos tão convictos de que estamos a dar o passo certo num tão curto espaço de tempo - porque abrimos o primeiro café em Novembro de 2021, e o segundo, num modelo de empresa, em Fevereiro de 2022 – se, de facto, não tivéssemos já este conhecimento de experiência feito, este saber do terreno que o modelo funciona, e funciona tão bem.

A equipa está muito motivada, tem sido uma loucura estes últimos dias, como é com qualquer obra. Já temos recrutados os 12 jovens que vão ser contratados para formar, já fizeram os seus primeiros dias de formação - embora o nosso modelo seja muito de formação em contexto de trabalho. Os supervisores também estão recrutados, e o gerente. Estamos super felizes, porque claramente isto significa que é uma missão que só tem mesmo é que continuar a crescer.

E a missão é de inclusão. Referiu que o primeiro café abriu em 2021, portanto, ainda em plena pandemia. Este de Cascais vai ser o terceiro, e vai empregar 12 pessoas?

Sim, empregamos 12 pessoas, com mais 12 nos outros dois espaços faz 24, e posso já dizer que dia 11 de Setembro vamos inaugurar o quarto café, num modelo híbrido - num espaço de uma empresa, mas aberto público – onde vamos recrutar mais sete colaboradores cheios de vontade de mostrar o seu valor. Portanto, vamos chegar ao fim deste ano com 30 jovens empregados para formar, num modelo em que contamos com a ajuda de todos.

Este projeto de Cascais não teria sido possível sem o apoio imediato e incondicional dos nossos parceiros (um ajudou a comparticipar as obras), depois juntou-se a Câmara Municipal de Cascais que nos ajudou com o equipamento de cozinha e houve toda uma ação de angariação de fundos, com várias iniciativas que fizeram isto acontecer.

É um modelo que envolve muito os parceiros, os cidadãos, cada um na medida daquilo que pode dar, sendo que o que pode dar pode ser simplesmente o passar pelo café, tomar uma refeição, organizar uma festa de aniversário, uma reunião de empresa, fazer pedidos de takeaway, ter um almoço, um lanche ou pequenos almoços/brunch com amigos. É um convite à participação da sociedade como um todo, e das empresas que nos ajudam muito a ir mais longe e mais rápido.

A recetividade dos clientes tem sido boa desde a abertura do primeiro café?

Tem sido incrível! Nunca tivemos uma reação menos positiva, pelo contrário. E não é porque as pessoas possam estar a com um mindset diferente, há pessoas que vão com mais pressa, outras com menos… é porque, de facto, o serviço funciona. E é isto que queremos mostrar: as pessoas não têm de ir ao café Joyeux para ser solidárias, têm de ir porque gostam de ir e estão a contribuir para uma causa, é um momento Win Win.

É um serviço que funciona, é uma equipa que está motivada, é um modelo super profissional, uma importância no rigor, no detalhe, no servir, que é feito com o coração, por isso as pessoas gostam, sentem isso, sentem a alegria.

Ainda há pouco estava a falar com um dos nossos supervisores que me disse ‘eu sabia que ia ser bom, não sabia que ia ser tão bom’, e ele ainda nem sequer começou a trabalhar, está simplesmente a preparar aqui a sala! A alegria que está na expressão dele, que nunca teve uma experiência igual, um rapaz de 21 anos, é algo que fala por si, e é isto que acontece com toda a equipa.

Os clientes sentem isto, e fazem stories, posts, dizem ‘eu estive aqui e fui servido com o coração’. Tem sido um caminho incrível.

Este projeto prova que é possível integrar no mercado de trabalho quem tem dificuldades intelectuais e desenvolvimento, mas ainda há muitas barreiras e preconceitos a este nível, da parte dos empregadores?

Penso que a lei das quotas está a ajudar a fazer esse desbloqueio e a criar vontade de conhecer o modelo. Cada vez mais empresas querem fazer este caminho e têm-nos contactado, e outros parceiros que também fazem estas integrações, e isso é um ótimo sinal.

O que o café Joyeux quer fazer é desbloquear estes preconceitos ao nível do cidadão, que amanhã pode ser um empregador. Não estamos a atuar em planos diferentes, estamos no meio das pessoas e cada uma tem o seu papel também a nível profissional. É atuando na dimensão social dessa relação que vamos conseguir desbloquear a dimensão profissional e o impacto que essa pessoa pode ter na sua equipa e na empresa onde está. Acreditamos que estamos a conseguir ajudar a desbloquear preconceitos e a fazer com que um dia, de facto, isto a que chamamos ‘diferença’ já não se veja, porque vai fazer genuinamente parte de nós.