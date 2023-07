Depeche Mode regressam a Portugal em março de 2024

Boas notícias para os fãs de Depeche Mode: a banda britânica volta a Portugal a 19 de março de 2024, na Altice Arena, em Lisboa.

O anúncio foi feito pela promotora Everything is New, esta segunda-feira.

A banda trazer, assim, a tournée "Memento Mori" a terras lusas, para anunciar o mais recente álbum, com o mesmo nome, 15.º de estúdio. A tour já passou por vários países e foi, agora, extendida com mais 29 datas na Europa. Ao todo, a mais recente digressão dos Depeche Mode já tem 110 concertos marcados e corre o risco de se tornar uma das maiores digressões da história dos britânicos.

Os bilhetes começam nos 55 euros e estão à venda a 14 de julho.