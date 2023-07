José Mattoso, “um dos grandes sábios portugueses”

O Presidente da República lembra José Mattoso como “um dos maiores historiadores e um dos grandes sábios portugueses”.

Na nota publicada no site da presidência, onde manifesta o pesar á família pela morte de Mattoso, este sábado, aos 90 anos, Marcelo Rebelo de Sousa destaca a “longa e indispensável bibliografia no campo da História Medieval, mas também a História de Portugal” e ainda o livro mais premiado “Identificação de um País”, de 1985.

Também o primeiro-ministro António Costa reagiu, através das redes sociais: “Foi com profunda tristeza que soube do falecimento do historiador José Mattoso, figura notável da nossa historiografia e referência maior da cultura”.

“Devemos-lhe um novo olhar sobre a nossa identidade, um conhecimento profundo do nosso passado e um cuidado na preservação da memória do país”, acrescentou.