José Mattoso “inspirou gerações de historiadores”

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, lamenta o desaparecimento do historiador José Mattoso, aos 90 anos.

Segundo o governante, Mattoso “foi um grande medievalista, que teve um papel fundamental para a compreensão da nossa identidade e da nossa cultura”.

“José Mattoso deixa também um legado humano indelével, como professor, mentor e orientador, que formou e inspirou gerações de historiadores, estimulando a paixão pela investigação e pela compreensão do passado”, escreveu Pedro Adão e Silva.

Adão e Silva lembra ainda que “a par da sua obra publicada, josé mattoso dedicou particular atenção à preservação de documentos históricos e ao trabalho com arquivos, tendo sido diretor da Torre do Tombo, num momento crucial da instituição”.

José Mattoso nasceu em Leiria, em 22 de janeiro de 1933, e foi o primeiro a ser distinguido com o Prémio Pessoa, em 1987. Em 1992, o Estado português condecorou-o com o grau de Grande Oficial da Ordem de Sant"Iago da Espada.