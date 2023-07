Jornalista da Renascença recebe Menção Honrosa no Prémio Centro PINUS Jornalismo Florestal

O jornalista Fábio Monteiro, da Renascença, recebeu esta quinta-feira uma menção honrosa na 6.ª edição do Prémio Centro PINUS de Jornalismo Florestal, que distingue os melhores trabalhos jornalísticos sobre floresta.

O artigo “Em cada empresa, um D.Dinis? Plantar árvores é "o último prato do dia do capitalismo verde”" aborda as diferentes perspetivas das campanhas empresariais de plantação de árvores e questiona se estas iniciativas são uma resposta a preocupações ambientais e neutralidade carbónica ou apenas uma jogada de marketing.

Na entrega de prémios, que aconteceu nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, Inês Moura Pinto venceu o primeiro prémio com a reportagem “Custo da Transição Energética: Energias Renováveis”, emitida na RTP2. O segundo prémio foi atribuído ao jornalista do Expresso Vítor Andrade, enquanto o terceiro prémio foi para Daniela Santiago da RTP1.

À semelhança de anos anteriores, esta edição foi organizada em parceria com o Sindicato de Jornalistas e registou 42 candidaturas submetidas, por 26 jornalistas de 16 órgãos de comunicação social distintos.