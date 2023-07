Arctic Monkeys, Lil Nas X e Lizzo dão música no Alive esta sexta-feira

Os Arctic Monkeys, Lizzo, Lil Nas X, Idles e Girl in Red estão entre os artistas e bandas em destaque no segundo dia do festival Alive, a decorrer até sábado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

O cartaz da 15.ª edição, que começou na quinta-feira, inclui mais de cem artistas, divididos em três dias e que atuam nos sete palcos espalhados pelo recinto.

Esta sexta-feira, os cabeças de cartaz são os britânicos Arctic Monkeys, que se estrearam ao vivo em Portugal em 2006, no extinto Paradise Garage, em Lisboa, e desde então têm sido presença assídua nos palcos nacionais.

Também no palco principal, mas em estreia em Portugal, vão atuar os norte-americanos Lil Nas X e Lizzo. O alinhamento do maior palco do NOS Alive fica completo com os portugueses Linda Martini e os britânicos Idles.

Em mais um dia com lotação esgotada, a dar música aos milhares de espectadores esperados estarão ainda, entre muito outros, Jorge Palma, Papillon, Lhast, Wtinto, Juana na Rap, Rita Onofre, Miramar e os humoristas Carlos Coutinho Vilhena, Hugo Sousa e Mónica Vale de Gato.

A organização conta com "165 mil pessoas" nos três dias de festival, 55 mil por dia, porque "só há bilhetes para sábado, mas está quase a esgotar", afirmou Álvaro Covões na quarta-feira, numa visita ao recinto.