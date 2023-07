​Pizza gigante (e grátis) assinala 250 anos da morte de Nicolau Nasoni

Em 2013, o mestre "pizzaiolo" italiano já tinha sido desafiado pela Irmandade dos Clérigos a confecionar a pizza de cinco metros, mas assume que “nessa altura foi uma brincadeira inocente”, confessando à Renascença que “a pizza de sete metros será uma grande responsabilidade, um autêntico quadro pintado com as melhores cores, numa bela moldura”.

Uma pizza gigante, com sete metros de diâmetro, vai ser confecionada para recordar Nicolau Nasoni, nos 250 anos da morte da morte do arquiteto italiano que projetou os Clérigos.

António Tavares, diretor executivo da Irmandade dos Clérigos, explica que “esta parceria nasce de um projeto realizado há 10 anos nas comemorações dos 250 anos da Torre dos Clérigos”.

Este ano celebram-se os 250 anos da morte de Nicolau Nasoni e a Irmandade dos Clérigos desafiou novamente António Mezzero para, desta vez, criar uma pizza de sete metros em homenagem ao arquiteto.

Além da parte gastronómica, o diretor executivo da Irmandade dos Clérigos salienta que há “um conjunto de eventos em homenagem ao arquiteto, como percursos com Joel Cleto que dá a conhecer as obras, patrimónios e edifícios” arquitetados por Nicolau Nasoni, entre outras.

António Tavares adianta que “está a ser criada uma joia Nicolau Nasoni, uma joia de coleção e edição limitada”, as novidades estendem-se à tentativa de união da cidade do Porto com a cidade natal de Nicolau Nasoni”, um conjunto de iniciativas a realizar este ano.

O "pizzaiolo" António Mezzero iniciará o desafio da superpizza a solo, mas contará com o apoio de um total de 20 pessoas do seu staff.

A confeção terá início no dia 8 de julho terminando na manhã seguinte. Este delicioso pedaço de pizza italiana em homenagem ao arquiteto será cortada e servida ao público gratuitamente, a todos aqueles que se queiram juntar às comemorações junto do complexo dos Clérigos.

O evento social, decorrerá no dia 9 de julho, ao meio-dia, no Jardim das Oliveiras, junto ao emblemático monumento portuense da Torre dos Clérigos, assinalando assim os 260 anos do ex-libris do Porto e a homenagem aos 250 anos da morte do arquiteto Nicolau Nasoni.