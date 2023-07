Países Baixos. Telemóveis vão ser proibidos nas salas de aula

A partir de 1 de Janeiro de 2024, os telemóveis, os tablets e os smartwatches serão praticamente proibidos nas salas de aula dos Países Baixos para impedir que perturbem a aprendizagem, anunciou o Governo neerlandês.

A iniciativa está a ser introduzida em colaboração com as escolas e deverá entrar em vigor no início do próximo ano.



Haverá algumas exceções, nomeadamente para os alunos com necessidades médicas ou com deficiência e para as aulas centradas nas competências digitais. Para já, a proibição não é juridicamente vinculativa, mas pode vir a sê-lo no futuro. "Apesar de os telemóveis estarem quase entrelaçados com as nossas vidas, o seu lugar não é na sala de aula", afirmou o ministro da Educação dos Países Baixos, Robbert Dijkgraaf. "Os alunos devem ser capazes de se concentrar e ter todas as oportunidades para aprender bem. Sabemos, com base em investigação científica, que os telemóveis perturbam isso." Vários estudos revelaram que a limitação do tempo de ecrã das crianças está associada a uma melhor cognição e concentração. O Governo afirmou também que caberá a cada escola acordar as regras exatas com os professores, pais e alunos - incluindo se pretendem proibir completamente os dispositivos nas escolas. O programa deverá ser revisto no final do ano letivo de 2024/2025 para verificar se funcionou e, caso não se verifiquem os resultados pretendidos, será necessária a aplicação de uma proibição legal.

Esta notícia segue-se depois de a Finlândia ter anunciado que iria alterar a lei para facilitar a restrição da utilização de telemóveis nas escolas. Há ainda outros países, incluindo a Inglaterra e a França, que também propuseram a proibição dos telemóveis para melhorar a aprendizagem.