Threads. Meta lança nova app para concorrer com o Twitter

A Meta, dona do Facebook, lança esta quinta-feira uma nova aplicação de texto curto para competir com o Twitter , de Elon Musk.

O lançamento ocorre depois de, no passado sábado, Elon Musk ter anunciado um limite temporário do número de tweets que cada utilizador poderia ler, justificando com a extrema “recolha de dados”.

De acordo com a BBC, as capturas de ecrã disponibilizadas na "store" mostram um painel de controlo semelhante ao do Twitter. “Threads” é até o nome de uma sequência de publicações encadeadas no Twitter.

De acordo com o britânico “The Guardian”, "Threads" também era o nome de uma aplicação da Meta, criada em 2019, para fazer concorrência ao Snapchat, contudo, o produto foi posteriormente abandonado