Coldplay chamam Roger Federer ao palco e surpreendem público

O ex-tenista, que terminou a sua carreira de 24 anos em 2022, juntou-se à banda britânica para o tema 'Don't Panic', umas das mais famosas músicas do grupo. Coube-lhe o papel de tocar maracas.

No Instagram, Federer partilhou o momento, descrevendo a experiência como "uma aventura de uma vida", referindo-se à música dos Coldplay, 'Adventure of a Lifetime'.

A banda britânica tem procurado introduzir uma surpresa em cada concerto da tour 'Music of the Spheres', que passou por Portugal, com quatro concertos em Coimbra.

O Estádio Municipal viu fãs a subir ao palco e Bárbara Bandeira, a artista que abriu todos os concertos, a ser chamada para cantar a conhecida 'Balada da Despedida'.