Festival ao Largo está a chegar. A pensar na juventude e na Jornada Mundial

Tal como no ano passado, o Festival ao Largo abre com a Companhia Nacional de Bailado (CNB) que leva ao palco montado em frente ao Teatro Nacional São Carlos (TNSC), em Lisboa, as duas coreografias que andam a apresentar em digressão pelo país.

O festival com espetáculos gratuitos começa na quinta-feira, 6 de julho, e decorre até ao dia 27. Vai oferecer ao público duas coreografias, uma delas com “ambiente festivo”, como se quer no Festival ao Largo.

Conceição Amaral, presidente do conselho de administração da OpArt que gere o São Carlos e a CNB, explica à Renascença que os bailarinos vão dançar "Symphony of Sorrows" do português Miguel Ramalho, “que é também bailarino principal da CNB”, e "Cantata" do italiano Mauro Bigonzetti.

Esta edição do Festival ao Largo, que acontece já junto às datas da Jornada Mundial da Juventude, aposta também neste público mais novo, explica Conceição Amaral. “Este palco do São Carlos certamente será um palco, durante o Festival, para falar muito sobre os jovens, atrai-los para a música e cruzá-los com os profissionais”, indica a responsável.

Um dos exemplos de programação do Festival ao Largo que cruza profissionais e mais novos é um dos momentos de estreia do evento, que acontece dia 11 de julho. “É um projeto que o São Carlos lança pela primeira vez. É o LABoratório Ópera 1 que pretende proporcionar aos jovens músicos e cantores uma experiência. Têm um workshop no São Carlos com o maestro titular e com a diretora artística, a soprano Elizabete Matos e depois farão o espetáculo nesse dia 11 com os vários participantes de vários conservatórios e escolas de música do país”, diz Conceição Amaral.

No cartaz há muito mais para o público usufruir. No dia 12, Lisboa acolhe jovens músicos vindos do Afeganistão que participam no projeto Lisbon-Kabul: Music Itineraries of Wonder, em que tocarão com o Ensemble Darcos.

Além de músicas de tradição afegã, serão tocados alguns fados e serão apresentadas em estreia duas novas composições: um fado de Miguel Amaral, jovem solista da guitarra portuguesa, e uma canção do compositor Nuno Côrte-Real.

Momento especial será o aniversário da Orquestra Sinfónica Portuguesa. A celebrar 30 anos de vida, a orquestra participa em dois momentos diferentes. “Nos dias 14 e 15 teremos a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos que serão dirigidos pela maestrina Joana Carneiro num concerto dedicado ao compositor norte-americano George Gershwin”, indica Conceição Amaral.

A presidente de OpArt explica, ainda, que a Sinfónica “vai voltar nos dias 21 e 22 de julho para uma festa, comemorando os seus 30 anos de aniversário”. Nos concertos irão tocar “Ode para Orquestra”, de Lukas Foss, “Rapsódia sobre um tema de Paganini, Op. 43”, de Sergei Rachmaninov e a “Sinfonia n.º 1 em Dó menor, Op. 68”, de Johannes Brahms”, diz Conceição Amaral.

No cartaz desta edição do Festival ao Largo, que tem como mecenas a Fundação Millennium BCP, há ainda várias parcerias, desde logo com duas bandas, uma delas a da Guarda Nacional Republicana que atua no Festival ao Largo no dia 19.

Com a direção do maestro alferes Ricardo Torres, a banda da GNR inicia o seu programada com o hino do norte-americano Aaron Copland “Fanfarre for the Common Man”, do compositor Aaron Copland. Depois tocará obras de Thomas Doss, com solo de João Carvalho e termina com Third Symphony «The Tragic», de James Barnes.

O festival tem este ano a direção artística dividida por três programadores. Desde logo, a soprano Elisabete Matos – diretora artística do São Carlos; Carlos Prado, diretor artístico da Companhia Nacional de Bailado; e Rui Lopes Graça, coordenador dos Estúdios Victor Córdon.

Pode encontrar os detalhes da programação no site do Festival Ao Largo.