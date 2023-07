O concerto de Maria Bethânia deste sábado no Festival Jardins do Marquês/Oeiras Valley foi antecipado para as 21h30.

A atuação da artista brasileira realiza-se no Palco Principal.

Com esta alteração, a banda A Cor do Som passa para as 22h50 no Palco Nortada.

De 4 a 11 de julho, os Jardins do Marquês recebem seis noites mágicas de concertos e o cartaz já tem muitos nomes confirmados.