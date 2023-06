Morreu o ator Alan Arkin, vencedor de um Óscar com Little Miss Sunshine

O ator de Hollywood Alan Arkin morreu esta sexta-feira, confirmou a sua família à revista norte-americana People. Tinha 89 anos.

Em comunicado conjunto, os filhos do ator, Adam, Matthew e Anthony, dizem que sentirão muito a sua falta.

"O nosso pai era uma autêntica força da natureza, tanto como artista, como enquanto homem. Um bom marido, pai, avó e bisavô, ele era amado e a sua falta será muito sentida."

Com uma carreira de quase sete décadas no mundo do cinema, Alan Arkin venceu o Óscar de melhor ator secundário pelo papel que desempenhou no filme de 2006 Little Miss Sunshine (Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos, na tradução portuguesa).

Um dos seus trabalhos mais recentes foi no filme The Kominsky Method (O Método Kominsky), da Netflix, onde contracenou com Michael Douglas.

As causas da morte de Alan Arkin não foram reveladas.