Joana Marques: "Creio que nunca aconteceu o Manuel Moreira ter uma opinião"

Joana Marques está desolada agora que chegamos ao final desta temporada de Extremamente Desagradável... e também ao final do espaço de comentário da SIC Notícias, Malditas Segundas-Feiras. Vai sentir falta das opiniões da Maria João Marques e da Aline Hall de Beuvink. Das opiniões de Manuel Moreira nem tanto, já que raramente tem uma:

"Eu acho que foi óptima ideia convidarem o Manuel Moreira porque já tínhamos muitos comentadores à esquerda e à direita, mas nenhum que representasse a abstenção! (...) Acho refrescante, sinceramente, ouvir alguém dizer que não sabe, numa altura em que a televisão está cheia de gente que parece saber tudo. Agora... também se torna problemático se a pessoa não souber nada."

Se não domina o assunto, Manuel prefere não comentar do que roubar tempo de antena às colegas:

"Atenção que o silêncio do Manuel não tem a ver com impreparação. Tem a ver com etiqueta. (...) Não ficava nada bem vir para um programa de opinião dar opiniões. O que seria? Ouça. Que deselegante! O Manuel não quer ser nenhum bruto, tipo Pacheco Pereira, sempre a dar opiniões, sempre a dar opiniões... sem maneiras nenhumas."