Joana Marques sobre o machismo de Cláudio Viana: "Ia dar-se bem na Arábia Saudita, não ia?"

Hoje temos um regresso ao Extremamente Desagradável, Cláudio Viana, ex-concorrente da Casa dos Segredos, que foi entrevistado por Manuel Luís Goucha, com quem falou sobre ter trabalhado como acompanhante de luxo, tanto de homens como de mulheres:



"Por momentos temi que Cláudio Viana pedisse “ó Goucha, ensina-me a ser gay, dava-me imenso jeito”... perante a impossibilidade de ter sucesso como homossexual, Cláudio Viana virou-se, infelizmente para as mulheres. Infelizmente para elas. Digamos que o Cláudio tem um relacionamento complicado com mulheres, de forma geral. Sejam amigas, namoradas ou as suas irmãs."

Cláudio é um grande apreciador da palavra "vertente" e esta não é a única palavra que usa abusivamente:

"Um mero pontapé. Outra regra gramatical que o Cláudio desconhece. O adjectivo Mero nunca pode vir antes do substantivo pontapé. Nunca. Tal como não dá para dizer “foi uma mera catástrofe”, ou “foi um mero crime público”."