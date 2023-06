“Fecho os olhos cansados, e descrevo…”. Exposição fotográfica para ver no Porto

Limamil, nome artístico de João Lima, apresenta a partir do dia 1 de julho, sábado, na Galeria Adorna, no Porto, uma exposição fotográfica que aborda o Nordeste Transmontano – Douro Internacional através da paisagem, natureza, intervenção humana naquele território e a interação das gentes que o habitam com o meio envolvente.

Intitulada “Fecho os olhos cansados, e descrevo…” - pequeno excerto do verso de Cesário Verde , é uma mostra feita jornada, feita viagem ao ‘Interior’ e vista na duplicidade da aceção: a das coordenadas do mapa e a introspetiva, a do fotógrafo.

“Sem a formalidade de um caixilho, a apostar na plasticidade do papel na tentativa de fazer concentrar o nível de atenção visual a um grau privilegiado, em alguns casos com uma estética de pincelada marcante, a poesia imagética de João Lima está pronta a (usu)fruir”, lê-se na nota de divulgação da exposição.

O conjunto de imagens selecionadas, resulta de uma “demanda constante” do autor e “da paixão que ao longo de uma década” o fez deslocar-se com regularidade a algumas coordenadas da região.

“Plasmadas num preto e branco que enfatiza o binómio do belo assombroso e do belo agreste, as fotos de Limamil traduzem um trabalho que não enjeitou a oportunidade de inserção, para além destas duas categorias abrangentes referenciadas, da figura humana e da sua relação com a paisagem e a natureza, até como elemento diretamente responsável na transformação do espaço e do território ao longo do tempo”, lê-se na nota enviada à Renascença.

Por outro lado, “deslinda-se em alguns dos quadros fotográficos” patentes na exposição “uma religiosidade e um misticismo subtil, quase se diria que moldados numa essência e atmosfera ‘panteísta’, o que não deixa de constituir uma curiosidade, sobretudo para alguém que desde sempre se assumiu como uma pessoa laica”.

Uma matriz de intemporalidade marca também alguns dos artefactos fotográficos expostos, notando-se noutros, de forma explícita e intencional, a ação humana a sublinhar cronologias mais recentes através de pontes ou viadutos, isto à laia de pequenos exemplos.

O fotógrafo possui um percurso associado a vários projetos enquanto comissário e artista.

Participou em múltiplas exposições, sob o pseudónimo de Limamil, e o seu trabalho está representado em diversas instituições e colecionadores particulares.

Para além disso, a carreira de João Lima/Limamil está também muito ligada ao ensino: foi professor na ESAP - Escola Superior Artística do Porto, no curso superior de Fotografia, entre 1999 e 2014.

À experiência enquanto docente soma de igual modo a de técnico superior de Fotografia desde 2004 até aos dias de hoje, tendo como trabalho privilegiado o acompanhamento dos alunos da FBAUP – Faculdade de Belas Artes nos laboratórios de fotografia daquela instituição.

“O momento mais memorável da minha carreira foi na adolescência quando comprei a primeira máquina fotográfica, uma Kodak 110, que me custou quase três semanas de mesada!”, conta.

A exposição “Fecho os olhos cansados, e descrevo…” estará patente ao público na Galeria Adorna, na cidade do Porto, até ao dia 8 de setembro, podendo ser visitada de quinta a sábado, das 14h30 às 19h30.