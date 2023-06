Madonna internada com "infeção bacteriana grave"

A digressão mundial de Madonna, que devia arrancar em julho, com um concerto em Vancouver, foi adiada.

Madonna está internada com uma infeção bacteriana grave, avançou esta quarta-feira Guy Oseary, o manager da cantora norte-americana.

As novas datas da digressão "Celebration" serão anunciadas nos próximos tempos.

A digressão "The Celebration Tour", produzida pela Live Nation, devia arrancar a 15 de julho em Vancouver, no Canadá, na Rogers Arena, chegando à Europa no outono.

O espetáculo que Madonna apresenta na "The Celebration Tour" terá como mote "o catálogo inigualável de êxitos dos últimos 40 anos" da cantora, "a artista feminina a solo que mais "singles" e álbuns vendeu em toda a história da música".

""The Celebration Tour" vai revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque - onde começou a sua carreira musical", lê-se no comunicado.

Madonna atuou pela última vez em Lisboa em janeiro de 2020, no âmbito da digressão europeia "Madame X", que decorreu em salas mais pequenas e intimistas.