“Ei! Marionetas” está de regresso a Gondomar

De 30 de junho a 12 de julho regressa a Gondomar a 9º edição do festival multitemático “Ei! Marionetas”, promovido pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora.

Durante 13 dias de programação, serão abordadas temáticas de reflexão sobre alterações climáticas, questões de identidade e património, e a problemática da sociedade de consumo e alienação.

Em comunicado enviado à Renascença, a diretora artística, Clara Ribeiro, antecipa que “nesta edição temos uma série de atividades para todo o tipo de público”, acrescentando que “haverá exposições em lojas de comercio local, oficinas de construção de marionetas durantes todo o evento e espetáculos em todas as freguesias”

O festival funcionará em vários sítios espalhados pelo concelho, nomeadamente o Auditório Municipal de Gondomar, os Jardins da Biblioteca Municipal Camilo de Oliveira e o Parque Urbano de Rio Tinto e de Gondomar.

Na iniciativa, estarão presentes companhias nacionais e internacionais, contando com a presença de companhias de renome vindas da Ucrânia, Polonia, Bélgica, França e Espanha.

A diretora artística, perspetiva que esta seja uma edição com “muito público” consequência da criação de “dinâmicas com escolas e associações locais durante o ano com projetos comunitários em estreia”, refere ainda que ambiciona “melhorar cada vez mais a programação, para algo mais interessante com mais impacto no que é o teatro de marionetas nacional e internacional”.

Ao longo dos 13 dias, no concelho de Gondomar decorrerão oficinas para famílias, escolas e profissionais das artes, espetáculos de rua e sala, debates, exposições e projetos comunitários dirigidos para todos.

As atividades são limitadas e o número de participantes e espetadores é reduzido em prol da segurança do público.

Confira aqui a programação: