Instagram e Facebook com novas funcionalidades de gestão do tempo nas redes sociais

A Meta anuncia novas funcionalidades para apoiar os adolescentes e famílias a tornar mais fácil a gestão do tempo que passam no Instagram e Facebook, que inclui ferramentas de supervisão parental e alertas.

Em comunicado, a tecnológica salienta que "estas novidades no Instagram e Facebook surgem depois do êxito de recentes lançamentos como Take a Break, Ferramentas de Supervisão Parental no Instagram e o Modo Silencioso, que foram lançados anteriormente este ano".

Agora as novas funcionalidades, que estarão disponíveis dentro de semanas, incluem "novas ferramentas de supervisão parental no Instagram", em que existe a possibilidade de os pais poderem ver quantos amigos em comum o seu adolescente tem com os seus seguidores e com as contas que este segue, e "novos alertas para ajudar os adolescentes a gerirem o seu tempo no Facebook e Instagram".

Isto inclui "uma notificação se passarem mais de 20 minutos no Facebook, incentivando-os a fazer uma pausa da aplicação e estabelecer limites diários" e "um alerta no Instagram que sugere que desliguem a aplicação se estiverem a ver "reels" de seguida à noite".

Outra das funcionalidades é o modo silencioso, "que está pensado para ajudar os adolescentes a focarem-se e a estabelecerem limites saudáveis com amigos e seguidores" e que "vai ficar disponível globalmente nas próximas semanas, depois de inicialmente ter sido lançado em alguns países no início do ano".

Acresce ainda "novas restrições para proteger as pessoas de pedidos de mensagens diretas indesejadas".

A partir de agora, "apenas se poderá enviar um pedido de mensagem direta a alguém que não se siga - e só será possível enviar outros pedidos de mensagem uma vez que o utilizador aceite o pedido para falar em "chat"", lê-se no comunicado.

"Estes pedidos de mensagem serão limitados a apenas texto, o que quer dizer que as pessoas só poderão enviar imagens e vídeos a alguém que não os siga depois de o recetor aceitar o pedido para falar em "chat"", o que significa que as pessoas deixarão de receber imagens ou vídeos não solicitados de pessoas que não sigam.