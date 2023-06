Arranca Festival Jardins do Marquês, com cartaz que inclui As Três da Manhã

O cantor norte-americano Michael Bolton abre esta terça-feira a 3.ª edição do festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley, que acontece em Oeiras e cujo cartaz inclui Maria Bethânia, Joss Stone, Liniker e Sara Correia, entre outros.

O festival regressa aos jardins do Marquês “com uma série de noites de verão imperdíveis, mantendo a fórmula de sucesso com propostas cheias de charme e sofisticação, indo ao encontro de um público adulto e exigente”, destaca a organização.

O Jardins do Marquês, que se estende até 05 de julho, arranca hoje com espetáculos de Michael Bolton, com a primeira parte assegurada pelos The Lucky Duckies, no palco principal, e de Jorge Fernando e Soraia Tavares, no palco Nortada.

Os concertos dos dois palcos são “intercalados, dando assim a possibilidade ao público de assistir a quatro concertos em cada data do festival”.

Sara Correia, com a companhia Flamenco Passion na primeira parte (palco principal), os Ciganos D’Ouro e Acácia Maior (Nortada), protagonizam o segundo de festival, na quarta-feira.

No dia seguinte, sobem ao palco principal António Zambujo, Camané e Ricardo Ribeiro, que se juntam para cantar clássicos da música brasileira. A primeira parte do espetáculo é assegurada por Israel Fernández e Diego Del Morao.

No mesmo dia, os Viva o Samba e Nuno Lanhoso atuam no palco Nortada.

Liniker atuará no palco principal na sexta-feira, antecedida dos Bala Desejo. Pelo palco Nortada passam os Jovem Dionísio e Roberta Sá.

A cantora Maria Bethânia apresenta no sábado o espetáculo “Fevereiros”, que parte de um documentário de Marcio Debellian sobre a artista. A primeira parte do concerto é assegurada por Pierre Aderne. No mesmo dia, no palco Nortada, atuam A Cor do Som e Diana Castro.

No domingo, é a vez de atuarem os Pink Martini, com China Forbes como convidada, que serão antecedidos pelas Três da Manhã da Renascença (Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves). O palco Nortada conta com Olavo Bilac, que irá celebrar José Cid, e Picas.

A 3.ª edição do festival Jardins do Marquês termina no dia 05 de julho com Joss Stone, The Black Mamba (palco principal), Tiago Nacarato e Milhanas (palco Nortada).

O recinto do festival abre às 18:30, e a organização recomenda ao público “que chegue cedo, por forma a evitar constrangimentos no trânsito e estacionamento”. Além disso, é também recomendado “o uso do calçado confortável”, bem como de “um agasalho”.

O festival inclui “uma área com alguns pontos de restauração e bares”.