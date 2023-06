Joana Marques saúda o regresso de Cláudia Nayara às vendas no Facebook

Cláudia Nayara está de regresso e volta a mostrar que é "dessa" com a sua loja, agora também em formato físico:

"Destaco a frase: “Passei por uma tuberculose e por uma investigação criminal." Parece que são ambas doenças. A tuberculose apanhei porque espirraram para cima de mim, a investigação porque foram espirrar para a polícia que eu que andava a vender falsificações. Mas isso são águas passadas. Nayara é agora uma mulher nova."

Há também novidades em relação a novos clientes que preferiam não ser mencionados:

"Nós estamos habituados a ver gente ganhar debates com Elma Aveiro com esta cartada do irmão. Mas desta vez, não dá, não é? É que ter um irmão rico não é crime. A Elma em princípio pode dormir descansada, que não vai padecer de uma investigação criminal, como aconteceu com a Cláudia. O mau gosto para malas ainda não dá prisão."