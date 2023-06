Glastonbury. Da despedida de Elton John às polémicas que envolveram o festival

"Oh, uau. Nunca pensei que alguma vez tocaria em Glastonbury. E aqui estou", disse John, vestido com um casaco dourado brilhante e óculos com lentes cor-de-rosa, durante o início de sua primeira apresentação em Worthy Farm. "É uma noite muito especial e emocionante para mim porque pode ser o meu último espetáculo em Inglaterra e no Reino Unido".

A atuação do cantor britânico encerrou o famoso festival de música no sudoeste de Inglaterra, onde dezenas de milhares de fãs puderam este ano ouvir ao vivo Guns N' Roses, Arctic Monkeys, Foo Fighters, Lizzo, Lewis Capaldi e outros.

O artista começou o concerto com Pinball Wizard, que interpretou na ópera rock Tommy, passando por hits como "Candle in the Wind", "Crocodile Rock" e "I'm Still Standing".

Durante a sua atuação, dedicou "Don't Let the Sun Go Down on Me" à sua "inspiração" George Michael, que faleceu em 2016 e que completava 60 anos este domingo.

O artista recebeu também quatro convidados em várias fases do seu espetáculo: os cantores Jacob Lusk, Stephen Sanchez e ainda Brandon Flowers, da banda The Killers, com quem John interpretou "Tiny Dancer".

Partilhou ainda o palco com Rina Sawayama, com quem cantou "Don't Go Breaking My Heart" e fechou o concerto com uma versão intensa de "Rocket Man", seguida por um espetáculo de pirotecnia.

"Quero agradecer-vos também pelos 52 anos de amor e lealdade incríveis que me demonstraram. Tem sido uma viagem incrível e eu diverti-me imenso", disse o cantor britânico, dirigindo-se aos fãs.



Antes da apresentação no Palco Pirâmide para este domingo à noite, as expectativas eram altas depois d Glastonbury do ano passado, em que Paul McCartney contou com dois convidados surpresa de peso - Bruce Springsteen e Dave Grohl.

"Como fã de Elton, achei que ele foi ótimo, mas talvez os convidados pudessem ter sido [nomes] maiores", disse Bex Whiting, 35 anos, relembrando que se tinha chegado a falar de que Britney Spears seria um dos nomes a subir ao palco.

Elton John, com 76 anos, está a chegar ao fim da sua última digressão mundial e Glastonbury foi o último espetáculo britânico.

"Quero agradecer-vos a todos por se vestirem com os vossos fatos, óculos e roupas", disse ao público, que contava com várias pessoas vestidas a rigor com roupas e óculos brilhantes.

"Tem sido uma jornada incrível e eu tive os melhores momentos. Nunca vos vou esquecer, vocês estão na minha cabeça, no meu coração e na minha alma".