Serralves assinala os 90 anos de Siza Vieira, "uma das maiores figuras vivas da arquitetura"

A Fundação de Serralves divulgou este domingo um vídeo de homenagem a Álvaro Siza Vieira, no dia em que o arquiteto português completa 90 anos de vida.

Em comunicado, a instituição ressalta que, "no dia em que se celebra, os 90 anos de Álvaro Siza, não poderia deixar de prestar a sua homenagem àquele que é, sem dúvida, uma das maiores figuras vivas da arquitetura, mas também do pensamento e da arte universais, com um simples vídeo quenos transporta através das suas diversas intervenções no espaço arquitetónico de Serralves".

No vídeo são ainda abordadas as "diversas colaborações e iniciativas – exposições, conferências, reflexões, curadorias – desenvolvidas em parceria entre Serralves e Álvaro Silva ao longo de mais de três décadas".

Serralves destaca que o seu perímetro é "o núcleo arquitetónico e paisagístico de maior concentração da genialidade e originalidade de Álvaro Siza", responsável por diversos projetos como o Museu de Arte Contemporânea, inaugurado em junho de 1999, a Casa do Cinema Manoel de Oliveira, inaugurada duas décadas depois, e o Edifício Poente, o novo edifício do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, que se encontra em fase de conclusão.

Também a marcar o 90.º aniversário de Álvaro Siza Vieira, a Casa da Arquitetura, em Matosinhos, estreia hoje um documentário sobre o arquiteto português, que foi distinguido, entre outros, com o prémio Pritzker em 1992.