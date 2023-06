Pode ouvir a Sagração da Primavera de Stravinsky assobiada na Culturgest

O artista plástico João Penalva levou “vários meses” a aprender a saber assobiar o clássico “Sagração da Primavera” de Igor Stravinsky para uma instalação sonora que criou para o Festival Inside Out que hoje começa na Culturgest, em Lisboa.

Trata-se de uma “proeza épica”, diz o diretor artístico Mark Deputter à Renascença, já que João Penalva, lembra o responsável, é “conhecido como artista visual”. A instalação sonora vai ocupar “as arcadas laterais do edifício” da Culturgest.

Esta é uma das obras que integra o Festival Inside Out, que começa este domingo e que decorre até 9 de julho. É um programa de “portas abertas”, refere Deputter que indica que “a ideia é mostrar ao público o que fazemos em termos de programação, por isso é uma proposta multidisciplinar”.

Ocupando espaços dentro e fora da Culturgest, o Inside Out marca também o final desta temporada artística e oferece ao público um cartaz de dança, música, teatro, cinema, conversas e exposições, tudo com entrada gratuita.

Criado há três anos, o festival propõe o que o diretor artístico diz ser um “programa muito acessível e aberto a um público alargado”. Em cartaz, por exemplo no teatro está a estreia de “Manifestos para Depois do Fim do Mundo”, d'Os Possessos. Trata-se de uma performance que decorrer num percurso por diversos espaços da Culturgest.

Na dança, há a estreia de quatro novas criações de PACAP Forum Dança, já na música, o público vai poder ouvir as primeiras faixas de Connection, o novo trabalho discográfico de Marc Ribot's Ceramic Dog, que será lançado em junho.

Nos debates aposta-se um olhar para o futuro. Ailton Krenak e o escritor Valter Hugo Mãe vão participar numa “conversa para adiar o fim do mundo onde se desdobrará a noção de Futuro Ancestral”. Antes o público vai poder ver uma curta-metragem documental brasileira.

“8 Bilhões: Somos Todos Responsáveis”, de Andrea Flores Urushima, Cesar Shundi Iwamizu e Nelson Kao aborda a questão do “desastre ecológico”, refere Mark Deputter, e ajudará a “pensar alternativas de vida e como tentar adiar e evitar este fim do mundo”.