Álvaro Siza Vieira completa 90 anos. Casa da Arquitetura estreia filme sobre o arquiteto

A Casa da Arquitetura, em Matosinhos, assinala este domingo o 90.º aniversário do arquiteto Álvaro Siza com a estreia do documentário "Siza", sobre a obra e "o lado mais pessoal" do primeiro Prémio Pritzker português.

Dirigido por Augusto Custódio, realizador especializado em arquitetura e design, o documentário é apresentado como "uma viagem à mente do arquiteto português, mostrando o seu lado mais pessoal", desde a infância à relação com a mulher, a artista Maria Antónia Siza (1940-1973), abordando também a sua faceta na escultura e o seu gosto por música erudita.

"Ao explorar as influências na sua vida e carreira, 'Siza' oferece um retrato completo e cativante do arquiteto e do seu legado na arquitetura moderna, através de um olhar mais íntimo", destacando "a sua importância para a arquitetura contemporânea e sua abordagem única em relação ao design", lê-se no texto de apresentação do filme, divulgado pela Casa da Arquitetura.

O documentário tem a duração de uma hora e conta com intervenções de amigos e próximos do Álvaro Siza, na maioria arquitetos, como o filho Álvaro Leite Siza e o neto Henrique Siza, a historiadora e fotógrafa Tereza Siza, sua irmã, os parceiros de percurso Carlos Castanheira e Eduardo Souto de Moura, também Prémio Pritzker, além de Nuno Ladeiro e Nuno Sampaio.