"Octágono, em Vegas". Elon Musk e Mark Zuckerberg juntos num ringue da UFC?

Imagina dois dos homens mais ricos do mundo à luta, num ringue? O imaginário está próximo da realidade. É que Mark Zuckerberg, dono de Facebook e Instagram, e Elon Musk, fundador da Tesla e CEO do Twitter, aceitaram lutar um contra o outro - e até já têm local para o combate.

Tudo começou com uma resposta de Musk a uma publicação que anunciava a criação pela Meta (grupo detentor do Facebook, Instagram e Whatsapp) de uma rede social para rivalizar com o Twitter. “Estou certo que a Terra mal pode esperar por estar debaixo do polegar do Zuck [Mark Zuckerberg]”, escreveu.