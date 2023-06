Festival Vaudeville Rendez-Vous está de volta com cinco estreias

A criação nacional poderá ser vista, pela primeira vez, a 20 de julho, às 19h00, na Praça de Pontevedra, em Barcelos, e a 22 de julho, às 11h00, no Jardim do Museu dos Biscainhos, em Braga.

Estreias nacionais francesas, espanholas e belgas

A companhia francesa Le Doux Supplice irá apresentar o espetáculo En Attendant Le Grand Soir, que - segundo o Teatro da Didascália - promete desafiar a própria gravidade, revelando momentos de dança e acrobacias. O espetáculo está marcado para 19 de julho, às 22h00, no Largo do Pópulo, em Braga, e para 22 de julho, no topo norte da Praça D. Maria II, em Famalicão.

De Espanha vai chegar Runa – uma criação da companhia Cia 104 de Amer Kabbani – que, entre ruínas de um mundo em chamas, surge em cena como testemunha de um necessário processo de reconstrução pessoal e coletiva. Espetáculo que pode ser visto no dia 20 de julho, às 22h00, no pátio do Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, e ano do 21 de julho, à mesma hora, no Polidesportivo da Quinta do Aparício, em Barcelos.

Também de Espanha, irá marcar presença Manolo Alcántara, que irá dar a conhecer Maña, um espetáculo em que o conceito é o engenho e irá “carregar o coração na manga” desde o início. A criação estreia-se a 20 de julho, às 22h00, na Praça Municipal de Braga, passando, também, pelo topo sul da Praça D. Maria II, em Famalicão, a 21 de julho, às 22h00, e pela Plataforma das Artes e da Criatividade, em Guimarães, no dia 22 de julho, às 22h00.