Euromilhões. "Jackpot" saiu "lá fora"

O “jackpot” do concurso do Euromilhões desta terça-feira, no valor de mais de 64 milhões, saiu no estrangeiro.

Para Portugal, vem um segundo e um terceiro prémios, no valor de mais de 111 mil euros e de cerca de 43 mil euros, respetivamente.

No sorteio desta terça-feira do Euromilhões, Portugal teve ainda três quartos prémios, de 1.445 euros.

A chave sorteada foi: 11, 17, 28, 32 e 35. As “estrelas” foram: 5 e 6.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do “site” do Departamento de Jogos da Santa Casa.