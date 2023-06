Responsável do Spotify chama "vigaristas" a Harry e Meghan

Um dos responsáveis do Spotify, Bill Simmons, chamou "vigaristas" ao príncipe Harry e a Meghan Markle, dias depois de se saber que o acordo que o casal tinha com a plataforma de streaming terminou abruptamente. O acordo estaria orçamentado em cerca de 20 milhões de euros.

A parceria entre o Spotify e a Archewell Audio, a produtora do casal, foi anunciada no final de 2020 e deveria durar "vários anos", durante os quais seriam produzidos diversos "podcasts inspiradores". No entanto, apenas o podcast "Archetypes" viu a luz do dia até ao momento.

Nele, e durante 12 episódios, Meghan Markle entrevistou celebridades como Trevor Noah, Mariah Carey, Paris Hilton, Mindy Kaling ou Serena Williams.

"O Spotify e a Archewell Audio decidiram, por acordo mútuo, seguir caminhos diferentes e estão orgulhosos do podcast que fizeram juntos", dizia um comunicado enviado em conjunto pelas duas partes, na sexta-feira.

Esta não é, de resto, a primeira vez que Bill Simmons, responsável pela monetização e inovação da secção de podcasting do serviço de streaming, critica os antigos membros da realeza britânica. Em janeiro, também já assumira estar "muito cansado" de Harry e ter vergonha de partilhar a plataforma com o príncipe.

Até ao momento, nem o Spotify nem o casal "real" reagiram de forma pública às declarações de Simmons.