Depois de um canguru aos pulos na rua, Vizela viu o maior escaravelho da Europa

A observação ocorreu no dia 16 de junho de 2023, no âmbito da 5.ª edição do Fim de Semana da Vaca Loura, em S. Paio Vizela.

Este evento está também inserido no mapeamento nacional do projeto VACALOURA.pt - coordenado pela Associação Bioliving em parceria com a Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, com a Sociedade Portuguesa de Entomologia e com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas -, que monitoriza a espécie Lucanus cervus.

Este escaravelho é o de maior dimensão da Europa e é uma espécie protegida pela legislação Europeia e portuguesa, já que está classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza como espécie “Quase Ameaçada” na Europa, mas “Pouco Preocupante” no contexto mediterrânico.

Os machos chegam a medir 5,3 centímetros, sem contar com as mandíbulas. Por sua vez, as fêmeas são mais pequenas e atingir os 4,1 centímetros.

Junho é o mês em que ocorrem o maior número de avistamentos de vacas-louras em Portugal. Por isso, caso aviste alguma, poderá registar o mesmo no site do projeto.